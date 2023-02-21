Спиридонова (Снарская) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонова (Снарская) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спиридонова Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Спиридонов Николай Павлович

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Спиридонов Николай Павлович

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спиридонова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Спиридонов Николай Павлович

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Спиридонов Николай Павлович

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиридонов Николай Павлович

Смерть
Неизвестно
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область