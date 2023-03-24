Пархоменко Харетина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПархоменко Харетина

Пархоменко Харетина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1926 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1926

Сын: Пархоменко Павел Максимович

Отец ребёнка: Пархоменко Максим Терентьевич

Новоосиново, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пархоменко Максим Терентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пархоменко Максим Терентьевич