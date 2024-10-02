Сенкевич (Кавецкая) Антонина Феодоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сенкевич (Кавецкая) Антонина Феодоровна

Место рождения

предположительно Российская империя, Минская губ., Минский уезд, Койдановская волость, деревня Каверляны

Дата рождения

Вычислено 1823

Дата смерти

02.01.1853

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1823

Отец: Кавецкий / Kawiecki / Kawecki Фёдор Kawiecki / Kawecki/

Мать: не указана

Бракосочетание
01.02.1842

Муж: Сенкевич Илья Игнатьевич

Рождение ребёнка
17.01.1850

Сын: Сенкевич Антон Ильич

Отец ребёнка: Сенкевич Илья Игнатьевич

Смерть
02.01.1853

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