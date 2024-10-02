Сенкевич (Кавецкая) Антонина Феодоровна
Место рожденияпредположительно Российская империя, Минская губ., Минский уезд, Койдановская волость, деревня Каверляны
Дата рожденияВычислено 1823
Дата смерти02.01.1853
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1823
Отец: Кавецкий / Kawiecki / Kawecki Фёдор Kawiecki / Kawecki/
Мать: не указана
Бракосочетание
01.02.1842
Рождение ребёнка
17.01.1850
Сын: Сенкевич Антон Ильич
Отец ребёнка: Сенкевич Илья Игнатьевич