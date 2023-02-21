Бойко (Хмелевская) Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хмелевской Николай Михайлович
Мать: Хмелевская Анна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Бойко Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бойко Александр Владимирович
Отец ребёнка: Бойко Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бойко Владимир