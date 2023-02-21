Бойко (Хмелевская) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойко (Хмелевская) Елена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хмелевской Николай Михайлович

Мать: Хмелевская Анна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Бойко Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бойко Александр Владимирович

Отец ребёнка: Бойко Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бойко Владимир