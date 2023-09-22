Солдатова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1870 ст.
Дочь: Солдатова Анфиса Гавриловна
Отец ребёнка: Солдатов Гаврила Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мухрановский форпост, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно