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Капустина Нина Федоровна
Капустина Нина Федоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.08.1954
Пол
Женский
Отец
Кондратьев Федор Иванович
1928 г.р.
Мать
Кондратьева (Осипова) Зинаида Павловна
1929 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1954
Отец:
Кондратьев Федор Иванович
Мать:
Кондратьева Зинаида Павловна
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