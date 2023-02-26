Ирина Анисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Анисимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

05.07.1840

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.07.1821

Муж: не указан

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Работа или профессия
Неизвестно
дворовая
Смерть
05.07.1840
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.