Ирина Анисимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти05.07.1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.07.1821
Муж: не указан
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Работа или профессия
Неизвестно
дворовая
Смерть
05.07.1840
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.