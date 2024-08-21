Виштакалюк Оратовская Акулина Самсоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виштакалюк Оратовская Акулина Самсоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1904

Дата смерти

16.08.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1904

Отец: Оратовский Самсон

Мать: Оратовская Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виштакалюк Юрий Иосифович

Отец ребёнка: Виштакалюк Иосиф Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виштакалюк Иосиф Макарович

Рождение ребёнка
15.11.1924

Сын: Виштакалюк Михаил Иосифович

Отец ребёнка: Виштакалюк Иосиф Макарович

Рождение ребёнка
14.03.1937

Дочь: Грачева Виштакалюк Лидия Иосифовна

Отец ребёнка: Виштакалюк Иосиф Макарович

Смерть
16.08.1980

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