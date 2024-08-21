Виштакалюк Оратовская Акулина Самсоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1904
Дата смерти16.08.1980
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1904
Отец: Оратовский Самсон
Мать: Оратовская Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виштакалюк Юрий Иосифович
Отец ребёнка: Виштакалюк Иосиф Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.11.1924
Сын: Виштакалюк Михаил Иосифович
Отец ребёнка: Виштакалюк Иосиф Макарович
Рождение ребёнка
14.03.1937
Дочь: Грачева Виштакалюк Лидия Иосифовна
Отец ребёнка: Виштакалюк Иосиф Макарович
Смерть
16.08.1980