Трубицын Тимофей Игнатьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубицын Тимофей Игнатьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1624

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1610 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1624

Отец: Трубицын Игнат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1640

Сын: Трубицын Иван Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1646

Сын: Трубицын Сергей Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
Неизвестно
Архив Древних Актов | Фонд 1209, опись 1, Книга 372, лист 185об | Переписная книга г. Ржева и Ржевского уезда переписи Я. И. Загряжского
Место жительства
Неизвестно
Осташков, Осташковский, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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