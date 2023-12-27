Трубицын Тимофей Игнатьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1624
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1624
Отец: Трубицын Игнат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1640
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1646
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
Неизвестно
Архив Древних Актов | Фонд 1209, опись 1, Книга 372, лист 185об | Переписная книга г. Ржева и Ржевского уезда переписи Я. И. Загряжского
Место жительства
Неизвестно
Осташков, Осташковский, Тверская область
Смерть
Неизвестно