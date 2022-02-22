Антонова (Якушева) Людмила Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова (Якушева) Людмила Михайловна

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Место рождения

Челябинская область. г. Копейск

Дата рождения

20.03.1944

Дата смерти

22.02.2022

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1944

Отец: Якушев Михаил Иванович

Мать: Якушева Прасковья Андреевна

Челябинская область. г. Копейск
Рождение ребёнка
07.11.1964

Дочь: Гавриш Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Гавриш Анатолий Сергеевич

Рождение ребёнка
07.11.1964

Дочь: Гавриш Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Челябинская область. г. Сатка
Рождение ребёнка
10.09.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гавриш Анатолий Сергеевич

Тюменская область, Тазовский район, поселок Газ-Сале
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонов Сергей Николаевич

Смерть
22.02.2022
город Самара
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