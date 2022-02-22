Антонова (Якушева) Людмила Михайловна
Место рожденияЧелябинская область. г. Копейск
Дата рождения20.03.1944
Дата смерти22.02.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1944
Челябинская область. г. Копейск
Рождение ребёнка
07.11.1964
Дочь: Гавриш Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Гавриш Анатолий Сергеевич
Рождение ребёнка
07.11.1964
Дочь: Гавриш Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Челябинская область. г. Сатка
Рождение ребёнка
10.09.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гавриш Анатолий Сергеевич
Тюменская область, Тазовский район, поселок Газ-Сале
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.02.2022
город Самара