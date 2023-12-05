Горелышева Матрёна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Горелышев Кондратий (Кондрат) Иванович
Отец ребёнка: Горелышев Иван
Алексино, Заборьевское сельское поселение, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горелышев Михаил Иванович
Отец ребёнка: Горелышев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Горелышев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семёнова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Горелышев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горелышев Иван
Смерть
Неизвестно