Горелышева Матрёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горелышева Матрёна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Горелышев Кондратий (Кондрат) Иванович

Отец ребёнка: Горелышев Иван

Алексино, Заборьевское сельское поселение, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горелышев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Горелышев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горелышев Пётр Иванович

Отец ребёнка: Горелышев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семёнова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Горелышев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горелышев Иван

Смерть
Неизвестно
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