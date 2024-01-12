Фёкла Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёкла Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1920

Дочь: Маркова Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Марков Яков Алексеевич

Рождение ребёнка
10.04.1932

Дочь: Маркова Ада Яковлевна

Отец ребёнка: Марков Яков Алексеевич

Рождение ребёнка
20.10.1935

Дочь: Маркова Зоя Яковлевна

Отец ребёнка: Марков Яков Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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