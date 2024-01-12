Фёкла Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1920
Дочь: Маркова Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Марков Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
10.04.1932
Дочь: Маркова Ада Яковлевна
Отец ребёнка: Марков Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
20.10.1935
Дочь: Маркова Зоя Яковлевна
Отец ребёнка: Марков Яков Алексеевич
Смерть
Неизвестно