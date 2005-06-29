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Лукьянова Анна Евгеньевна
Лукьянова Анна Евгеньевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.06.2005
Пол
Женский
Отец
Лукьянов Евгений Викторович
1982 г.р.
Мать
Лукьянова (Григорьева) Татьяна Евгеньевна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.2005
Отец:
Лукьянов Евгений Викторович
Мать:
Лукьянова Татьяна Евгеньевна
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