Клыкова (Конева) Елена Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клыкова (Конева) Елена Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1832 и 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1832 и 1833

Отец: Конев Георгий

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1856 ст.

Муж: Клыков Фёдор Иоакимович

Болотиха, Забеливская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
08.08.1857 ст.

Дочь: Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Клыков Фёдор Иоакимович

Болотиха, Забеливская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
26.06.1860 ст.

Дочь: Марфа Фёдоровна

Отец ребёнка: Клыков Фёдор Иоакимович

Болотиха, Забеливская волость, Велико-Устюгский уезд
Смерть
Неизвестно