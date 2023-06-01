Клыкова (Конева) Елена Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1832 и 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1832 и 1833
Отец: Конев Георгий
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1856 ст.
Рождение ребёнка
08.08.1857 ст.
Дочь: Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Клыков Фёдор Иоакимович
Рождение ребёнка
26.06.1860 ст.
Дочь: Марфа Фёдоровна
Отец ребёнка: Клыков Фёдор Иоакимович
Смерть
Неизвестно