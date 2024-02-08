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Ефимья
Ефимья
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Древо
Место рождения
Нижегородского наместничества Макарьевской округи села Монастырское
Дата рождения
1769
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Федор
1770 г.р.
Дети
Ирина
1794 г.р.
Гавриил
1795 г.р.
Добавил:
МГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Нижегородского наместничества Макарьевской округи села Монастырское
Рождение ребёнка
1794
Дочь:
Ирина
Отец ребёнка:
Федор
Рождение ребёнка
1795
Сын:
Гавриил
Отец ребёнка:
Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Федор
Смерть
Неизвестно
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