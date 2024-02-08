Ефимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимья

Место рождения

Нижегородского наместничества Макарьевской округи села Монастырское

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1770 г.р.

Дети

1794 г.р.
1795 г.р.

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижегородского наместничества Макарьевской округи села Монастырское
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Федор

Рождение ребёнка
1795

Сын: Гавриил

Отец ребёнка: Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор

Смерть
Неизвестно
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