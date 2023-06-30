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Lillewel (Juttra) Ann

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1796

Дата смерти

27.11.1854

Пол

Женский

Отец

1767 г.р.

Мать

1768 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1796

Отец: (juttra) Naruske Hans

Мать: Juttras Triin

Рождение ребёнка
27.11.1821

Дочь: Lillewel Anno

Отец ребёнка: Lillewel Hans

Рождение ребёнка
27.11.1821

Сын: Lillewel Juhhan

Отец ребёнка: Lillewel Hans

Vana-Kuuste, Tartumaa
Рождение ребёнка
03.03.1825

Сын: Lillewel Jaan

Отец ребёнка: Lillewel Hans

Рождение ребёнка
20.03.1828

Дочь: Lillewel Ann

Отец ребёнка: Lillewel Hans

Vana-Kuuste
Рождение ребёнка
13.05.1831

Сын: Lillewel Jaak

Отец ребёнка: Lillewel Hans

Рождение ребёнка
11.07.1834

Дочь: Lillewel Liis

Отец ребёнка: Lillewel Hans

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
27.11.1854