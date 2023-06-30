Lillewel (Juttra) Ann
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1796
Дата смерти27.11.1854
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1796
Отец: (juttra) Naruske Hans
Мать: Juttras Triin
Рождение ребёнка
27.11.1821
Дочь: Lillewel Anno
Отец ребёнка: Lillewel Hans
Рождение ребёнка
27.11.1821
Сын: Lillewel Juhhan
Отец ребёнка: Lillewel Hans
Vana-Kuuste, Tartumaa
Рождение ребёнка
03.03.1825
Сын: Lillewel Jaan
Отец ребёнка: Lillewel Hans
Рождение ребёнка
20.03.1828
Дочь: Lillewel Ann
Отец ребёнка: Lillewel Hans
Vana-Kuuste
Рождение ребёнка
13.05.1831
Сын: Lillewel Jaak
Отец ребёнка: Lillewel Hans
Рождение ребёнка
11.07.1834
Дочь: Lillewel Liis
Отец ребёнка: Lillewel Hans
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
27.11.1854