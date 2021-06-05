Нестеров Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНестеров Иван Александрович

Нестеров Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1940

Дата смерти

05.06.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1971

Сын: Нестеров Александр Иванович

Мать ребёнка: Нестерова Галина Васильевна

Рождение ребёнка
27.12.1986

Сын: Нестеров Василий Иванович

Мать ребёнка: Нестерова Галина Васильевна

Смерть
05.06.2021
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close