Нестеров Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1940
Дата смерти05.06.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1971
Сын: Нестеров Александр Иванович
Мать ребёнка: Нестерова Галина Васильевна
Рождение ребёнка
27.12.1986
Сын: Нестеров Василий Иванович
Мать ребёнка: Нестерова Галина Васильевна
Смерть
05.06.2021