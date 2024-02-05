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Яков Сергеев

Место рождения

сельцо Семынь Меленковский уезд

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Около 1813 г.р.
Около 1824 г.р.

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Сергей

Мать: не указана

сельцо Семынь Меленковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Петр Яковлев

Мать ребёнка: ?

сельцо Семынь Меленковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Андрей Яковлев

Мать ребёнка: ?

д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Смерть
Неизвестно
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