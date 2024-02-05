Яков Сергеев
Место рождениясельцо Семынь Меленковский уезд
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: Сергей
Мать: не указана
сельцо Семынь Меленковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Петр Яковлев
Мать ребёнка: ?
сельцо Семынь Меленковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Андрей Яковлев
Мать ребёнка: ?
д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Смерть
Неизвестно