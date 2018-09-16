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Тюменева Альвина Рустэмовна
Тюменева Альвина Рустэмовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.09.2018
Пол
Женский
Отец
Тюменев Рустэм Фаридович
1974 г.р.
Мать
Олеся
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.2018
Отец:
Тюменев Рустэм Фаридович
Мать:
Олеся
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