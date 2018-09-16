Тюменева Альвина Рустэмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюменева Альвина Рустэмовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.2018

Пол

Женский

Отец

1974 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.2018

Отец: Тюменев Рустэм Фаридович

Мать: Олеся

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