Поляничев Тарас
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Сын: Поляничев Петр
Мать ребёнка: Поляничева Прасковья Прокопиевна
Рождение ребёнка
1756
Сын: Поляничев Ермил
Мать ребёнка: Поляничева Прасковья Прокопиевна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Поляничев Михаил Тарасович
Мать ребёнка: Поляничева Прасковья Прокопиевна
Смерть
Неизвестно