Поляничев Тарас — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поляничев Тарас

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Сын: Поляничев Петр

Мать ребёнка: Поляничева Прасковья Прокопиевна

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Поляничев Ермил

Мать ребёнка: Поляничева Прасковья Прокопиевна

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Поляничев Михаил Тарасович

Мать ребёнка: Поляничева Прасковья Прокопиевна

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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