Калистратова Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.06.2001
Муж: не указан
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
12.04.2002
Сын: Калистратов Данила Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.12.2011
Сын: Калистратов Алексей Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.08.2013
Сын: Калистратов Макар Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.07.2017
Дочь: Калистратова Мария Александровна
Отец ребёнка: не указан