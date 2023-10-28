Калистратова Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калистратова Елена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1980

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.06.2001

Муж: не указан

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
12.04.2002

Сын: Калистратов Данила Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.12.2011

Сын: Калистратов Алексей Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.08.2013

Сын: Калистратов Макар Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.07.2017

Дочь: Калистратова Мария Александровна

Отец ребёнка: не указан

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