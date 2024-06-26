Чукомина Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1879
Дочь: (Чукомина) Фекла Леонтьевна
Отец ребёнка: Чукомин Леонтий Яковлевич
Кошелева, Тобольский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1881
Сын: Чукомин Аврамий Леонтьевич
Отец ребёнка: Чукомин Леонтий Яковлевич
д. Кошелевой
Смерть
Неизвестно