Акулина Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1679

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грибанов Варфоломей Силин

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1693

Сын: Грибанов Иван Варфоломеевич

Отец ребёнка: Грибанов Варфоломей Силин

Рождение ребёнка
1694

Сын: Грибанов Григорий Варфоломеевич

Отец ребёнка: Грибанов Варфоломей Силин

Рождение ребёнка
1705

Дочь: Дарья Варфоломеевна

Отец ребёнка: Грибанов Варфоломей Силин

Смерть
Неизвестно

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