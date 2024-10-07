Акулина Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1679
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1693
Сын: Грибанов Иван Варфоломеевич
Отец ребёнка: Грибанов Варфоломей Силин
Рождение ребёнка
1694
Сын: Грибанов Григорий Варфоломеевич
Отец ребёнка: Грибанов Варфоломей Силин
Рождение ребёнка
1705
Дочь: Дарья Варфоломеевна
Отец ребёнка: Грибанов Варфоломей Силин
Смерть
Неизвестно