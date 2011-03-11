Гудкова (Константинова) Людмила Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудкова (Константинова) Людмила Михайловна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1939

Дата смерти

11.03.2011

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1939 г.р.

Дети

1960 г.р.
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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Константинов Михаил Владимирович

Мать: Константинова Галина Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1960

Сын: Гудков Андрей Геннадьевич

Отец ребёнка: Гудков Геннадий Леонидович

Рождение ребёнка
06.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гудков Геннадий Леонидович

Холмск, Холмский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гудков Геннадий Леонидович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гудков Геннадий Леонидович

Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
муз-работник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.03.2011
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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