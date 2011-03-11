Гудкова (Константинова) Людмила Михайловна
Место рождения
Дата рождения1939
Дата смерти11.03.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Рождение ребёнка
1960
Сын: Гудков Андрей Геннадьевич
Отец ребёнка: Гудков Геннадий Леонидович
Рождение ребёнка
06.03.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гудков Геннадий Леонидович
Холмск, Холмский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гудков Геннадий Леонидович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
муз-работник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.03.2011