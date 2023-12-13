Солодягин Михаил Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1902
Дата смерти03.11.1972
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1902
Отец: Солодягин Никифор Миронович
Мать: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Феодосия Федоровна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Александра Михайловна
Мать ребёнка: Феодосия Федоровна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Таисия Михайловна
Мать ребёнка: Феодосия Федоровна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Солодягин Федор Михайлович
Мать ребёнка: Феодосия Федоровна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Солодягин Иван Михайлович
Мать ребёнка: Феодосия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Феодосия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Феодосия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Федоровна
Смерть
03.11.1972