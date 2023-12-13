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Солодягин Михаил Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1902

Дата смерти

03.11.1972

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1902

Отец: Солодягин Никифор Миронович

Мать: Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Феодосия Федоровна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Александра Михайловна

Мать ребёнка: Феодосия Федоровна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Таисия Михайловна

Мать ребёнка: Феодосия Федоровна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Солодягин Федор Михайлович

Мать ребёнка: Феодосия Федоровна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Солодягин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Феодосия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Феодосия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Феодосия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Федоровна

Смерть
03.11.1972
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