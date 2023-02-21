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Кармашов Стефан Данилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Кармашов Данила Никифоров

Мать: Кармашова Татьяна Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно