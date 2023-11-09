Котова Анастасия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1931
Сын: Котов Александр Константинович
Отец ребёнка: Котов Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котова Валентина Константиновна
Отец ребёнка: Котов Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котов Геннадий Константинович
Отец ребёнка: Котов Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котов Евгений Константинович
Отец ребёнка: Котов Константин
Смерть
Неизвестно