Котова Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Анастасия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1931

Сын: Котов Александр Константинович

Отец ребёнка: Котов Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котова Валентина Константиновна

Отец ребёнка: Котов Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котов Геннадий Константинович

Отец ребёнка: Котов Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котов Евгений Константинович

Отец ребёнка: Котов Константин

Смерть
Неизвестно
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