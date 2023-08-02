Булычева Гликерия (Лукерья) Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булычева Гликерия (Лукерья) Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Агриппина (Аграфена) Васильевна

Отец ребёнка: Булычев Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Бардина Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Булычев Василий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булычев Василий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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