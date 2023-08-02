Булычева Гликерия (Лукерья) Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Агриппина (Аграфена) Васильевна
Отец ребёнка: Булычев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Бардина Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Булычев Василий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно