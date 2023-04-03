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Захарьин Лука (Лукьян)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

01.04.1879

Пол

Мужской

Отец

1766 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1809 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Захарьин Козьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Захарьин Егор

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Матрона

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Акилина

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Захарьин Яков

Мать ребёнка: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
01.04.1879
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Причина смерти: волею Божией | 70 лет