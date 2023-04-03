Захарьин Лука (Лукьян)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти01.04.1879
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Захарьин Козьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Захарьин Егор
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Захарьин Яков
Мать ребёнка: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.04.1879
Причина смерти: волею Божией | 70 лет