Ольга Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОльга Гавриловна

Ольга Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Дерябин Евгений Васильевич

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Дерябин Евгений Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: Дерябин Евгений Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Дерябин Евгений Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дерябин Евгений Васильевич

Смерть
Неизвестно
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