Зыков Парамон Терентеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Анисья Еремеевна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Зыков Ермолай Парамонович
Мать ребёнка: Анисья Еремеевна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Анисья Еремеевна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Анисья Еремеевна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Зыков Феоктист Парамонович
Мать ребёнка: Анисья Еремеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Еремеевна
Смерть
Неизвестно