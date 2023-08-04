Зыков Парамон Терентеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗыков Парамон Терентеевич

Зыков Парамон Терентеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Зыков Терентей (Прокопий) Тимофеевич

Мать: Ксения или Анисья Никифоровна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Зыков Фадей Парамонович

Мать ребёнка: Анисья Еремеевна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Зыков Ермолай Парамонович

Мать ребёнка: Анисья Еремеевна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Зыков Захар Парамонович

Мать ребёнка: Анисья Еремеевна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Зыков Семен Парамонович

Мать ребёнка: Анисья Еремеевна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Зыков Феоктист Парамонович

Мать ребёнка: Анисья Еремеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Еремеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close