Иванов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1928

Дочь: Пеункова Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Иванова Анна Степановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Анна Степановна

Смерть
Неизвестно