Иванов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1928
Дочь: Пеункова Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Иванова Анна Степановна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Анна Степановна
Смерть
Неизвестно