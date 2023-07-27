Петровы (Черновы) Мария Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петровы (Черновы) Мария Мироновна

Место рождения

Новосибирская область, Чулымский район, , Россия

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1882 г.р.

Дети

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Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черновы Мирон Петрович

Мать: Черновы Мария Ермолаевна

Новосибирская область, Чулымский район, , Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петровы Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петровы Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петровы Андрей

Место жительства
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
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