Петровы (Черновы) Мария Мироновна
Место рожденияНовосибирская область, Чулымский район, , Россия
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черновы Мирон Петрович
Мать: Черновы Мария Ермолаевна
Новосибирская область, Чулымский район, , Россия
Место жительства
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область