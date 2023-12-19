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Зубов Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922 или 1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922 или 1923

Отец: Зубов Иоанн Максимович

Мать: Зубова Агапия Львовна

Рождение ребёнка
28.09.1950

Дочь: Зубова Галина Михайловна

Мать ребёнка: Зубова Нина Александровна

Рождение ребёнка
16.07.1952

Дочь: Зубова Альбина Михайловна

Мать ребёнка: Зубова Нина Александровна

Рождение ребёнка
?.01.1956

Сын: Зубов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Зубова Нина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубова Нина Александровна

Смерть
Неизвестно
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