Зубов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922 или 1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1922 или 1923
Отец: Зубов Иоанн Максимович
Мать: Зубова Агапия Львовна
Рождение ребёнка
28.09.1950
Дочь: Зубова Галина Михайловна
Мать ребёнка: Зубова Нина Александровна
Рождение ребёнка
16.07.1952
Дочь: Зубова Альбина Михайловна
Мать ребёнка: Зубова Нина Александровна
Рождение ребёнка
?.01.1956
Сын: Зубов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Зубова Нина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно