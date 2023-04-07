Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Иван Гаврилович
Мать: Елизавета Якимовна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Агрипина Васильевна
Мать ребёнка: Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Матрена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Ивановна
Смерть
Неизвестно