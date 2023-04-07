Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Иванович

Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Иван Гаврилович

Мать: Елизавета Якимовна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Агрипина Васильевна

Мать ребёнка: Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Матрена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Ивановна

Смерть
Неизвестно