Яременко Евдакия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яременко Евдакия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1923

Дочь: Косян Манька Федоровна

Отец ребёнка: Яременко Федор Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: София Федоровна

Отец ребёнка: Яременко Федор Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Часнык Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Яременко Федор Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Яременко Федор Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марченко Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Яременко Федор Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яременко Николай Федорович

Отец ребёнка: Яременко Федор Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яременко Федор Ильич

Смерть
Неизвестно