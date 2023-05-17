Яременко Евдакия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1923
Дочь: Косян Манька Федоровна
Отец ребёнка: Яременко Федор Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: София Федоровна
Отец ребёнка: Яременко Федор Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Часнык Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Яременко Федор Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Яременко Федор Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марченко Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Яременко Федор Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яременко Николай Федорович
Отец ребёнка: Яременко Федор Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яременко Федор Ильич
Смерть
Неизвестно