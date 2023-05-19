Хайдарова (Кипчатова) София Абдулхаковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайдарова (Кипчатова) София Абдулхаковна

Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кипчатов Абдулхак Айнетдинович

Мать: Кипчатова Биби Асьма Исхаковна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область