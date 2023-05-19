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Хайдарова (Кипчатова) София Абдулхаковна
Хайдарова (Кипчатова) София Абдулхаковна
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Место рождения
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Кипчатов Абдулхак Айнетдинович
Мать
Кипчатова (Аббясова) Биби Асьма Исхаковна
1929 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Кипчатов Абдулхак Айнетдинович
Мать:
Кипчатова Биби Асьма Исхаковна
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
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