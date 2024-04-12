Дубровин Георгий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Бракосочетание
25.04.1903
Жена: Дубровина Дарья Ивановна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
05.02.1904
Сын: Дубровин Федор Георгиевич
Мать ребёнка: Дубровина Дарья Ивановна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Смерть
Неизвестно