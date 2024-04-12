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Дубровин Георгий Андреевич

Место рождения

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1885 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
25.04.1903

Жена: Дубровина Дарья Ивановна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
05.02.1904

Сын: Дубровин Федор Георгиевич

Мать ребёнка: Дубровина Дарья Ивановна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Смерть
Неизвестно
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