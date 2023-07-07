Прудников Емельян Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прудников Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1920
Дочь: Прудникова Мария Емельяновна
Мать ребёнка: Прудникова Гликерия (Лукерья) Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прудникова Матрёна Емельяновна
Мать ребёнка: Прудникова Гликерия (Лукерья) Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прудников Григорий Емельянович
Мать ребёнка: Прудникова Гликерия (Лукерья) Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прудникова Ульяна Емельяновна
Мать ребёнка: Прудникова Гликерия (Лукерья) Фёдоровна
Смерть
Неизвестно