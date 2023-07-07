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Прудников Емельян Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прудников Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1920

Дочь: Прудникова Мария Емельяновна

Мать ребёнка: Прудникова Гликерия (Лукерья) Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прудникова Матрёна Емельяновна

Мать ребёнка: Прудникова Гликерия (Лукерья) Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прудников Григорий Емельянович

Мать ребёнка: Прудникова Гликерия (Лукерья) Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прудникова Ульяна Емельяновна

Мать ребёнка: Прудникова Гликерия (Лукерья) Фёдоровна

Смерть
Неизвестно