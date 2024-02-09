Яков Дормидонтович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Дормидонт Тихонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Агафья Яковлевна
Мать ребёнка: Адотья Егоровна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Адотья Егоровна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Адотья Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Адотья Егоровна
Смерть
Неизвестно