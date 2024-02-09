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Яков Дормидонтович

Место рождения

Грунино, Сорохтская волость, Нерехтский уезд

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Дормидонт Тихонович

Мать: не указана

Грунино, Сорохтская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Агафья Яковлевна

Мать ребёнка: Адотья Егоровна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Адотья Егоровна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Адотья Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Адотья Егоровна

Смерть
Неизвестно
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