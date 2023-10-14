Насонова Светлана Игорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насонова Светлана Игорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1989

Отец: Насонов Игорь

Мать: Насонова Татьяна Петровна

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