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Sparwasser (Maier) Regine

Место рождения

Eigengrund, Russian Empire

Дата рождения

21.12.1883

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Sparwasser Heinrich

Рождение ребёнка
18.03.1907

Дочь: (Sparwasser) Amanda

Отец ребёнка: Sparwasser Heinrich

Рождение ребёнка
08.04.1913

Дочь: (Sparwasser) Hilda

Отец ребёнка: Sparwasser Heinrich

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