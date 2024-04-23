Sparwasser (Maier) Regine
Место рожденияEigengrund, Russian Empire
Дата рождения21.12.1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Sparwasser Heinrich
Рождение ребёнка
18.03.1907
Дочь: (Sparwasser) Amanda
Отец ребёнка: Sparwasser Heinrich
Рождение ребёнка
08.04.1913
Дочь: (Sparwasser) Hilda
Отец ребёнка: Sparwasser Heinrich