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Черенщиков Георгий Данилович

Место рождения

Большевик, Баянаульский район, Павлодарская область

Дата рождения

1929

Дата смерти

06.08.1966

Пол

Мужской

Отец

Около 1897 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Черенщиков Данил Марков

Мать: Бутакова, Черенщикова Анфиса Андреевна

Большевик, Баянаульский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
25.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Большевик, Баянаульский район, Павлодарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
06.08.1966
Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Похороны
Неизвестно
Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
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