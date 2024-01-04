Черенщиков Георгий Данилович
Место рождения
Дата рождения1929
Дата смерти06.08.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Рождение ребёнка
25.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
06.08.1966
Похороны
Неизвестно