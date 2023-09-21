(Мунк) Анна Хелене — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мунк) Анна Хелене

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1874

Дата смерти

08.12.1954

Пол

Женский

Отец

1836 г.р.

Мать

1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
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Место
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Рождение
13.12.1874

Отец: Мунк Эдвард Мюре

Мать: Анна Хелене

Смерть
08.12.1954
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