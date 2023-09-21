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(Мунк) Анна Хелене
(Мунк) Анна Хелене
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.12.1874
Дата смерти
08.12.1954
Пол
Женский
Отец
Мунк Эдвард Мюре
1836 г.р.
Мать
(Борхсениус) Анна Хелене
1838 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1874
Отец:
Мунк Эдвард Мюре
Мать:
Анна Хелене
Смерть
08.12.1954
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