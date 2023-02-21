Мягченкова (Писклова) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМягченкова (Писклова) Наталья Михайловна

Мягченкова (Писклова) Наталья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.02.1902

Муж: Мягченков Пётр Павлович

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
09.12.1907

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Мягченков Пётр Павлович

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
15.12.1916

Дочь: Матрёна Петровна

Отец ребёнка: Мягченков Пётр Павлович

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно