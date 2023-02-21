Мягченкова (Писклова) Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.02.1902
Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
09.12.1907
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Мягченков Пётр Павлович
Рождение ребёнка
15.12.1916
Дочь: Матрёна Петровна
Отец ребёнка: Мягченков Пётр Павлович
Работа или профессия
Неизвестно