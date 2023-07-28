Кузьмина (Кузьмина) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмина (Кузьмина) ?

Кузьмина (Кузьмина) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Мудрова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Кузьмин Михаил

Нефедьево, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Николай

Отец ребёнка: Кузьмин Михаил

Нефедьево, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Василий

Отец ребёнка: Кузьмин Михаил

Нефедьево, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Иван

Отец ребёнка: Кузьмин Михаил

Нефедьево, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Алексей

Отец ребёнка: Кузьмин Михаил

Нефедьево, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close