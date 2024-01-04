Егоров Родион Егорович
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Егорова Анна Родионовна
Мать ребёнка: Егорова Федосия Климовна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Егорова Лидия Родионовна
Мать ребёнка: Егорова Федосия Климовна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Егоров Владимир Родионович
Мать ребёнка: Егорова Федосия Климовна
Рождение ребёнка
1943
Мать ребёнка: Егорова Федосия Климовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егорова Нина Родионовна
Мать ребёнка: Егорова Федосия Климовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Егорова Федосия Климовна
Смерть
Неизвестно