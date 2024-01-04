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Егоров Родион Егорович

Место рождения

Комягино, Вяземский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Комягино, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Егорова Анна Родионовна

Мать ребёнка: Егорова Федосия Климовна

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Егорова Лидия Родионовна

Мать ребёнка: Егорова Федосия Климовна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Егоров Владимир Родионович

Мать ребёнка: Егорова Федосия Климовна

Рождение ребёнка
1943

Сын: Егоров Юрий Родионович

Мать ребёнка: Егорова Федосия Климовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егорова Нина Родионовна

Мать ребёнка: Егорова Федосия Климовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Федосия Климовна

Смерть
Неизвестно
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