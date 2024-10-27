Замотаева Устиния Маркелловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Замотаева Елена Трофимовна
Отец ребёнка: Замотаев Трофим Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Замотаев Трофим Игнатьевич
Рождение ребёнка
1861
Сын: Замотаев Михаил Трофимович
Отец ребёнка: Замотаев Трофим Игнатьевич
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Замотаев Трофим Игнатьевич
Рождение ребёнка
19.09.1873 ст.
Сын: Замотаев Харитон Трофимович
Отец ребёнка: Замотаев Трофим Игнатьевич
Смерть
Неизвестно