Замотаева Устиния Маркелловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замотаева Устиния Маркелловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Замотаева Елена Трофимовна

Отец ребёнка: Замотаев Трофим Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Замотаев Фирс Трофимович

Отец ребёнка: Замотаев Трофим Игнатьевич

Рождение ребёнка
1861

Сын: Замотаев Михаил Трофимович

Отец ребёнка: Замотаев Трофим Игнатьевич

Рождение ребёнка
1868

Сын: Замотаев Карп Трофимович

Отец ребёнка: Замотаев Трофим Игнатьевич

Рождение ребёнка
19.09.1873 ст.

Сын: Замотаев Харитон Трофимович

Отец ребёнка: Замотаев Трофим Игнатьевич

Смерть
Неизвестно

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