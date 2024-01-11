Насибуллин Зинатула
Место рожденияд.Верхний Наратбаш Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Хамидуллин Насыбулла
Мать: Хусни 2 Жена
д.Верхний Наратбаш Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Гаделниса Зинатулла Кызы
Мать ребёнка: ?
д.Верхний Наратбаш Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
07.03.1904
Сын: Насибуллин Гиниатулла Зинатулла Улы
Мать ребёнка: ?
д.Верхний Наратбаш Буинского уезда Симбирской губернии
Смерть
Неизвестно