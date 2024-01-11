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Насибуллин Зинатула

Место рождения

д.Верхний Наратбаш Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Хамидуллин Насыбулла

Мать: Хусни 2 Жена

д.Верхний Наратбаш Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Гаделниса Зинатулла Кызы

Мать ребёнка: ?

д.Верхний Наратбаш Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
07.03.1904

Сын: Насибуллин Гиниатулла Зинатулла Улы

Мать ребёнка: ?

д.Верхний Наратбаш Буинского уезда Симбирской губернии
Смерть
Неизвестно
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