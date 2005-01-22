Преснякова Александра Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Преснякова Александра Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.2005

Пол

Женский

Отец

1983 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.2005

Отец: Пресняков Денис Александрович

Мать: не указана

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